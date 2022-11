Genuss aus Aquakultur Dieser Projektentwickler baut Deutschlands größte Aquakultur-Kreislaufanlage - und kämpft für die Zukunft des Zanders (FOTO)

Neustadt-Glewe (ots) - Unter den Deutschen gilt der Zander als edelster und

teuerster Speisefisch. Doch hierzulande kommt man nur schwer an den beliebten

Fisch ran. Die Fangmengen belaufen sich auf nicht einmal 250 Tonnen pro Jahr -

eine direkte Folge der zunehmenden Überfischung von deutschen Gewässern. Die

Wildfänge wurden demnach bis nach Russland ausgeweitet.



"Die Nachfrage ist enorm gestiegen, die Wildfänge decken den Bedarf aber nicht

ab. Die anhaltenden Importprobleme sorgen für zusätzliches Chaos - und frisch

ist der Zander dann auch nicht mehr", sagt Hans Acksteiner. Er hat es sich zur

Aufgabe gemacht, die Aufzucht von Fisch nachhaltig zu beeinflussen und baut eine

der größten Aquakultur-Kreislaufanlagen Deutschlands. In diesem Artikel erklärt

er, warum er davon überzeugt ist, dass Deutschland ein guter Standort ist und

warum die Zanderzucht in Deutschland notwendig ist.