Die Notwendigkeit zur Weiterbildung - und warum Chefs die Initiative für ihre Mitarbeiter ergreifen sollten (FOTO)

Königstein im Taunus (ots) - Nicht nur Unternehmen müssen sich angesichts der

Digitalisierung, anhaltender Krisen und wachsender Konkurrenz in vielen Branchen

umstrukturieren. Auch ihre Mitarbeiter stehen vor wegweisenden Veränderungen.

Demnach stellen in allen Unternehmensbereichen Weiterbildungen die wesentliche

Erfolgsgrundlage für die meisten Arbeitnehmer dar.



"Viele Arbeitnehmer haben bereits erkannt, dass sie nicht dauerhaft auf der

Stelle treten können. Trotz ihrer Notwendigkeit werden Fortbildungen oft nicht

bedingungslos von der Führungsetage bewilligt - Angestellte sollten daher alle

Argumente direkt griffbereit haben", sagt Oliver Herbig. Der Karriere-Tutor half

bereits etlichen Arbeitnehmern beim Erreichen ihrer Karriereziele und weiß, wie

sie ihre Ambitionen insbesondere in Krisenzeiten durchsetzen. In diesem Artikel

erklärt er, warum ein Umdenken sowohl für Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer

gleichermaßen notwendig ist.