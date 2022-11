WM 900 Prozent mehr Buchungen von Deutschland nach Katar

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Das Interesse der Deutschen an

Flugreisen zur Fußballweltmeisterschaft in Katar steigt. Die Zahl der Flugreisen

von Deutschland nach Katar lag im September um rund 900 Prozent über den Werten

vom Januar. Damit liegt das Interesse der deutschen Fans zwar hinter anderen

Quellmärkten, Deutschland belegt jedoch mit 2,6 Prozent Anteil am

Gesamtaufkommen von WM-Touristen Platz 12.



Das ergeben Daten des Touristikmarketings-Unternehmens Sojern, das das

Buchungsverhalten von Reisenden weltweit erfasst. Nach Sojerns Analysen kommen

die meisten WM-Touristen aus den Nachbarländern der Arabischen Emirate (17

Prozent), gefolgt von den USA (7 Prozent), Indien (7 Prozent), Großbritannien (6

Prozent). Die meisten deutschen WM-Fans gelangen via Frankfurt (51 Prozent) nach

Katar. München (19 Prozent) , Berlin (14 Prozent) und Düsseldorf (8 Prozent)

folgen. Starkes Wachstum zeigen zuletzt auch die Städte Hannover und Stuttgart.