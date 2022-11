Zweite IAA-Mobility-Messe ab 5. September 2023

Am 4. September findet der Pressetag mit den Pressekonferenzen der Aussteller statt./rol/DP/mis

Bei der Premiere der IAA in München 2021 zählten die Veranstalter trotz Corona über 400 000 Besucher. Sie sei Beispiel für den erfolgreichen Wandel "von einer klassischen Messe hin zu einer zukunftsweisenden Mobilitätsplattform", sagte Messe-Geschäftsführer Stefan Rummel.

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die zweite Ausgabe der IAA-Mobility-Messe in München soll am 5. September 2023 beginnen und am 10. September enden, eine Woche vor dem Oktoberfest. "Im Fokus stehen nachhaltige und intelligent vernetzte Mobilitätslösungen", teilten der Verband der Automobilindustrie (VDA) und die Messe München am Mittwoch mit.

