LeasePlan kooperiert mit Shell Recharge Solutions (FOTO)

Düsseldorf (ots) - LeasePlan Deutschland, einer der führenden Leasing- und

Fuhrparkmanagement-Anbieter, kooperiert mit Shell Recharge Solutions. Im Rahmen

der Zusammenarbeit erhalten Flottenkunden von LeasePlan und deren Fahrer Zugang

zu intelligenten Ladelösungen - ob beim Laden am Arbeitsplatz, zu Hause oder an

öffentlichen Stationen.



Melanie Lane, CEO von Shell Recharge Solutions: "Wir freuen uns sehr, mit

LeasePlan einen der größten Leasinganbieter in Europa bei seinen Bemühungen zu

unterstützen, die E-Mobilität weiterzuverbreiten. In den letzten zehn Jahren

sind immer mehr Menschen auf Elektrofahrzeuge umgestiegen und Unternehmen haben

einen großen Teil zur Elektrifizierung beigetragen. Um den Übergang sowohl für

Unternehmen als auch für ihre Mitarbeiter nahtlos zu gestalten, benötigen

Unternehmen ein intelligentes Ladeökosystem, das ihnen hilft, ihre Ladevorgänge

zu überwachen und zu steuern. Wir sind stolz darauf, LeasePlan dabei zu

unterstützen, sein Netto-Null-Ziel für seine Flotten bis 2030 zu erreichen."