Krypto-Analyst Timo Emden sieht wieder mehr Risikobereitschaft bei Krypto-Anlegern. Dem Handelsblatt erklärte er am Dienstag: "Bitcoin und Co. erhalten Auftrieb durch ein günstigeres Umfeld für Risikoanlagen und die sukzessive Auflösung von Short-Positionen." Die größten Kursgewinne gab es zuletzt bei der Dogecoin. Innerhalb eines Monats gewann die Spaßwährung mehr als 115 Prozent hinzu. Ursache des jüngsten Booms sind wohl Gerüchte, dass Elon Musk Dogecoin auf Twitter integrieren könnte. Musk hatte Twitter gekauft und ist seit kurzem auch CEO des Kurznachrichtendienstes. Eine offizielle Bestätigung für eine Intergration von Dodecoin bei Twitter gibt es aber bisher nicht.

Aktuell steht der Dogecoin jedoch mehr als 15 Prozent im Minus. Ein Dogecoin kostet momentan 0,13 US-Dollar. Auch der Bitcoin verlor innerhalb von 24 Stunden fast ein Prozent (Stand:02.11.2022, 12:09 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

