FRANKFURT (dpa-AFX) - Aus vorbörslichen Kursgewinnen ist am Mittwoch bei Auto1 nichts geworden. Nachdem die Titel des Online-Autohändlers auf der Plattform Tradegate in der Spitze mit 7,40 Euro zunächst klar im Plus gehandelt wurden, ging der Kurs im Xetra-Haupthandel schnell in die Knie. Zuletzt weiteten sie den Abschlag auf 5,2 Prozent aus und kosteten 6,89 Euro. Solide Quartalszahlen reichten den Anlegern damit nicht für eine weitere Erholung der Papiere.

Zuletzt war der Auto1-Kurs nahe der 7,50-Euro-Marke auf dem höchsten Niveau seit Ende September angekommen, getragen von einer generellen Erholung bei Technologiewerten, zu denen auch Internet-Aktien gezählt werden. Am Vortag allein waren die Titel in einer breiten Sektorrally um ungefähr acht Prozent angezogen, angetrieben von einer rasanten Erholung in der chinesischen Tech-Branche. Deutsche Internet-Werte traten am Mittwoch aber allgemein wieder den Rückzug an.