FED – Hopp oder top, alles oder nichts?

Den Deutschen Aktienindex kann in diesen Tagen scheinbar nichts aufhalten. Selbst Minuszeichen an der Wall Street steckt der Markt weg und hält das entscheidende Niveau, das es zu knacken gilt, um den Abwärtstrend seit Jahresbeginn zu verlassen. Während die Investoren in Übersee Respekt vor der heute anstehenden Entscheidung der US-Notenbank haben und sich in Zurückhaltung üben, stützt in Frankfurt die Hoffnung, dass mit der Entspannung am Energiemarkt das Schlimmste in Sachen Rezession und Inflation über den Winter noch verhindert werden kann, die Kurse. Springt der DAX jetzt nachhaltig über die Marke von 13.350 Punkten, dürfte die Reise geradewegs auf die 14.000 Punkte gehen.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.