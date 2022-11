Medaro schließt zusätzliche Earn-Ins im Rahmen des Joint-Venture-Abkommens zur Entwicklung der Lithiumextraktionstechnologie ab

2. November 2022 - Vancouver, B.C. - Medaro Mining Corp. (CSE:MEDA) (OTC: MEDAF) (FWB: 1ZY) („Medaro“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Abschluss von zwei wichtigen Meilensteinen im Rahmen des Joint-Venture-Abkommens (das „JVA“) im Hinblick auf den Betrieb seines Joint Ventures Global Lithium Extraction Technologies Inc. („GLET“) bekannt zu geben, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung und Kommerzialisierung eines neuen, kostengünstigen Verfahrens (die „Technologie“) zur Gewinnung von Lithium aus Spodumenkonzentrat gerichtet ist. Insbesondere hat GLET die Technologie erfolgreich in Reagenzgläsern und im Prototypmaßstab getestet und dabei Gewinnungsraten von über 99 % erzielt.

Im Rahmen des JVA hat (i) das Unternehmen an seine Joint-Venture-Partner insgesamt 400.000 Stammaktien des Unternehmens begeben und (ii) insgesamt 2.875.000 Stammaktien von GLET erhalten, wodurch sich die Gesamtbeteiligung des Unternehmens an GLET auf 60 % beläuft.

Faizaan Lalani, President des Unternehmens, erklärt: „Dies ist ein enormer Schritt nach vorne sowohl für die Weiterentwicklung der Technologie als auch für Medaro. Es ist kein Geheimnis, dass Lithium in absehbarer Zukunft sehr gefragt sein wird. Und mit diesem Fortschritt kommen wir unserem Ziel näher, einen Beitrag zu dieser Lieferkette zu leisten. Wir werden uns nun darauf konzentrieren, die Technologie auf kommerzieller Ebene zu validieren, indem wir zunächst die Entwicklung unserer Pilotanlage planen.“

Über Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTC: MEDAF) (FWB: 1ZY)

Medaro Mining ist ein Lithiumexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver (BC), das Optionen auf das Lithiumkonzessionsgebiet Superb Lake in Thunder Bay (Ontario), das Lithiumkonzessionsgebiet Cyr South in James Bay (Quebec), das Urankonzessionsgebiet Yurchison in Nord-Saskatchewan, das Lithiumkonzessionsgebiet Motte in Val D’Or (Quebec) und das Lithiumkonzessionsgebiet Darlin in Val D’Or (Quebec) besitzt. Das Unternehmen ist auch an der Entwicklung und Vermarktung eines neuen Verfahrens zur Gewinnung von Lithium aus Spodumenkonzentrat durch sein Global Lithium Extraction Technologies Joint Venture beteiligt. Erfahren Sie mehr unter: https://medaromining.com/ .