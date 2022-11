Mit der "Bain Sustainability Academy" ESG-Kompetenz ausbauen / Kooperation mit Partnerorganisationen aus Forschung und Praxis

- Unternehmen müssen ihre Geschäftsmodelle nachhaltiger ausrichten

- Nachfrage nach Beratung rund um ESG-Themen nimmt immer mehr zu

- Gemeinsam mit renommierten Partnern entwickelt Bain für seine Belegschaft

Trainingsprogramm zum Auf- und Ausbau von Nachhaltigkeitskompetenz

- Beteiligt sind im DACH-Raum das FUTURE Institute for Sustainable

Transformation, die Wirtschaftshochschule ESMT Berlin, EPFL-Dozentin Dr.

Christina Hertel und die Circle Economy Foundation



Die Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit in der Wirtschaft führt industrie-

und länderübergreifend zu enormen Veränderungen. Gleichzeitig bieten sich für

viele Unternehmen ökonomische Chancen, wenn sie ESG-Themen (Environmental,

Social, Governance) strategisch und operativ in ihrer Organisation verankern.

Angesichts des damit wachsenden Beratungsbedarfs baut die internationale

Unternehmensberatung Bain & Company ihre Kompetenz in puncto Nachhaltigkeit mit

einer weltweiten Qualifizierungsinitiative aus, die in der DACH-Region unter dem

Namen "Bain Sustainability Academy" etabliert wurde.