PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch an ihren positiven Start in den Monat November angeknüpft und im Verlauf überwiegend freundlich tendiert. Der EuroStoxx 50 gewann am späteren Vormittag 0,1 Prozent auf 3653,78 Punkte, nachdem er tags zuvor um knapp ein Prozent und im Oktober um rund neun Prozent zugelegt hatte. Der französische Cac 40 rückte zur Wochenmitte zuletzt um 0,2 Prozent auf 6342,46 Punkte vor. In London sank der FTSE 100 um 0,1 Prozent auf 7178,59 Zähler.

Börsianer begründeten die weiterhin optimistische Stimmung mit der Hoffnung vieler Anleger, dass die US-Notenbank Fed am Mittwochabend eine weniger aggressive Geldpolitik signalisieren könnte. Zwar stehe für die Marktteilnehmer so gut wie fest, dass die Fed die Leitzinsen um weitere 0,75 Prozentpunkte erhöht, die Anleger gäben aber lieber dem Szenario eine reelle Chance, dass Notenbankpräsident Jerome Powell die Märkte auf eine langsamere Gangart ab Dezember vorbereiten könnte, bemerkte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets. "Sollte allerdings auch diese Hoffnung enttäuscht werden, dürfte es an der Börse in die andere Richtung gehen", glaubt Molnar.