Arbeiterlosigkeit bremst Unternehmen immer stärker aus

- Acht von zehn Unternehmen spüren derzeit einen Produktivitätsverlust durch

unbesetzte Stellen, 2019 waren es noch deutlich weniger

- Zahl der offenen Jobs bei Recruiting-Plattform StepStone hat sich in den

letzten zwei Jahren mehr als verdoppelt

- StepStone CEO Dettmers: "Arbeiterlosigkeit ist kein Problem von morgen. Wir

stecken bereits mittendrin. Die gerade von der Bundesregierung vorgelegte

Fachkräftestrategie setzt an der richtigen Stelle an. Jetzt gilt es, diese

zügig umsetzen, sonst gefährden wir den Wohlstand unserer Gesellschaft."



Am 12. Oktober hat die Bundesregierung eine neue Fachkräftestrategie

beschlossen. Teil des Maßnahmenpakets sind u.a. eine Verbesserung der

Einwanderungspolitik, Förderung der Vollzeitbeschäftigung von Frauen und mehr

Weiterbildungsangebote sowie lebensbegleitendes Lernen. Das Ziel: Mehr

Fachkräfte in Deutschland zu gewinnen und damit die Wirtschaft zu unterstützen.

Dass dies dringend nötig ist, zeigen aktuelle Zahlen der globalen

Recruiting-Plattform StepStone. Demnach ist die Personalnachfrage trotz

aktueller wirtschaftlicher Unsicherheiten sehr hoch: So waren im September 126

Prozent mehr Stellen bei StepStone.de ausgeschrieben als noch im September 2020.

Ergebnisse einer aktuellen Befragung von 700 Personalverantwortlichen in

Deutschland zeigen außerdem, wie Unternehmen die Situation am Arbeitsmarkt

derzeit wahrnehmen.