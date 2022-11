FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger haben sich am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed zurückgehalten. Nach dem freundlichen November-Auftakt und zunächst robustem Start gab der Dax gegen Mittag um 0,24 Prozent auf 13 307,02 Zähler nach. Der MDax fiel sogar um 0,94 Prozent auf 23 793,23 Punkte, während der Eurozonen-Index EuroStoxx nur knapp um 0,1 Prozent nachgab.

Da eine weitere Zinserhöhung durch die Fed um 0,75 Prozentpunkte als ausgemachte Sache gilt, dürften am Abend vor allem Aussagen zum Ausblick entscheidend werden. "Denn viele am Markt hoffen und erwarten, dass die Fed ihr Tempo ab der nächsten Zinssitzung im Dezember drosselt. Sollten diese Hoffnungen enttäuscht werden, könnte es zu neuen Turbulenzen an den Börsen kommen", mahnte Experte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.