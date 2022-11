BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Post räumt beim Management von Problemen in der Brief- und Paketzustellung Fehler ein. Die Notfallpläne seien zu spät aktiviert worden. "Das müssen wir ganz selbstkritisch so sagen", sagte Thomas Schneider, Bereichsvorstand Betrieb bei Post & Paket Deutschland, am Mittwoch in Bonn. Der Konzern hatte sich vor zwei Jahren mit der Bundesnetzagentur auf Maßnahmen geeinigt, um flexibler auf Engpässe beim Personal reagieren zu können. Diese sehen unter anderem vor, dass sich die Briefzustellung verlangsamt und nur noch jeden zweiten Tag erfolgt./lew/niw/jha/

Die Deutsche Post Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 35,67EUR an der Börse Tradegate.