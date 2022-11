Fressnapf-Gruppe baut die Partnerschaft mit PAYBACK weiter aus

Krefeld / München (ots) - Langfristiger Vertrag mit Marktführer bei

Bonusprogrammen - Ziel: Noch engere Verknüpfung aller Kommunikationskanäle und

noch bessere Angebote für Kund:innen



Die Fressnapf-Gruppe, Europas Marktführer im Heimtierbedarf, verlängert den

Vertrag mit dem größten und beliebtesten deutschen Bonusprogramm PAYBACK bis

mindestens 2025. "Die gemeinsame Partnerschaft hat Fressnapf in den vergangenen

Jahren auf dem Weg vom Versorger zum Umsorger rund um das Haustier enorm

unterstützt. Wir können auf effizientes und effektives Data Driven Marketing

setzen und Kund:innen das richtige Angebot, zur richtigen Zeit, über den

richtigen Kanal zukommen lassen und leben so echte Kundenzentrierung", so Dr.

Matthias Bauer, Senior Vice President Customer Experience bei Fressnapf. Die

beiden Unternehmen kooperieren bereits seit dem Jahr 2015.





"Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, das weiterhin in uns alle bei PAYBACKgesetzt wird. Fressnapf hat sich zu einem unserer wichtigsten Partner imgesamten Programm entwickelt", so Florian Wolfframm, Geschäftsleitung RetailSales & Marketing bei PAYBACK. "Ziel ist es, unsere Marketingkanäle undinsbesondere unsere Apps weiter zu verzahnen und uns gegenseitig zu stärken.Denn so können wir Kund:innen zusammen noch bessere Angebote zukommen lassen".PAYBACK hat aktuell 31 Millionen aktive Kund:innen in Deutschland, 11 Millionennutzen die mehrfach ausgezeichnete PAYBACK App.Fressnapf-Kund:innen punkten deutschlandweit in fast 1.000 Märkten sowie imOnline-Shop auf http://www.fressnapf.de bei jedem rabattfähigem Einkauf undwerden zudem mit attraktiven Sonderaktionen belohnt.Über PAYBACK:PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschlandschon von über 31 Millionen Kund:innen begeistert genutzt wird. Denn sieerhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "EinProgramm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparendadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punktewerden von den Kund:innen wieder eingelöst, der überwiegende Teil inWertgutscheine der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündeltdas mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Siewird schon von 11 Millionen Nutzer:innen verwendet und wurde mehrfach für ihrenMehrwert und die einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet. DiePAYBACK GROUP ist 16facher "Top Employer".Über die Fressnapf-Gruppe:Die Fressnapf-Gruppe ist europäischer Marktführer für Heimtierbedarf. SeitEröffnung des ersten "Freßnapf" Fachmarktes 1990 in Erkelenz (NRW) ist GründerTorsten Toeller unverändert Unternehmensinhaber. Sitz der Unternehmenszentraleist Krefeld, weitere Büros gibt es in Düsseldorf, Venlo (NL) sowie den zehnLandesgesellschaften. Heute gehören rund 1.700 Fressnapf bzw. Maxi Zoo-Märkte inelf Ländern, starke Beteiligungen an der Arcaplanet Gruppe in Italien (500Märkte), an der Unconditional-Gruppe in Kroatien (35 Standorte) sowie über15.000 Beschäftigte aus mehr als 50 Nationen zur Unternehmensgruppe. InDeutschland wird die überwiegende Anzahl der Märkte von selbstständigenFranchisepartner:innen betrieben, im europäischen Ausland als eigene Filialen.Mehr als 3,15 Milliarden Euro Jahresumsatz erzielt die Unternehmensgruppejährlich. Darüber hinaus ist die Fressnapf-Gruppe Förderer verschiedener,gemeinnütziger Tierschutzprojekte und baut ihr soziales Engagement unter derInitiative "Tierisch engagiert" stetig aus. Mit der Vision "Happier Pets.Happier People." versteht sich die Fressnapf-Gruppe kanalunabhängig alskundenzentriertes Handelsunternehmen, welches ein Ökosystem rund um das Haustiererschafft. Zum Sortiment gehören aktuell 16 exklusiv bei Fressnapf l Maxi Zooerhältliche Marken aller Preiskategorien. Die Mission des Unternehmens lautet:"Wir verbinden auf einzigartige Weise, rund um die Uhr und überall Produkte,Services, Dienstleistungen sowie Tierliebhaber und ihre Tiere und machen so dasZusammenleben von Mensch und Tier einfacher, besser und glücklicher!"