Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft steigern

Berlin (ots) - Erneut erweist sich der transatlantische Handel als wichtige

Stütze für den deutschen Export. Die deutschen Ausfuhren in die USA sind erneut

auf starkem Niveau und stiegen im September um 5,6 % im Vergleich zum Vormonat

auf ein Ausfuhrvolumen von 14,5 Mrd. EUR.



"Aktuell ist es wichtiger denn je, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen und

deutschen Wirtschaft wieder deutlich zu steigern. Hierzu zählt eine Senkung der

Unternehmensbesteuerung auf europäisches Maß und der Ausbau wichtiger

Infrastruktur sowie Investitionen in Forschung, Entwicklung und Bildung.", so

Antonin Finkelnburg, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Großhandel,

Außenhandel, Dienstleistungen (BGA).