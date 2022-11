Erster Disney Home Shop-in-Shop Deutschlands So magisch war die große Eröffnung bei XXXLutz dodenhof in Posthausen (FOTO)

- Die Eröffnung des Disney Home Shop-in-Shops am 28.10.2022 bei XXXLutz in

Posthausen war ein voller Erfolg

- Besucher*innen konnten vor Ort ein exklusives Wohnsortiment entdecken und ein

einzigartiges Rahmenprogramm genießen

Posthausen



Im Rahmen der Partnerschaft zwischen Disney und XXXLutz eröffnete das Möbelhaus

in Posthausen Ende Oktober Deutschlands ersten Disney Home Shop-in-Shop mit

zauberhaften Disney, Star Wars und Marvel Produkten für die ganze Familie. Der

Eröffnungstag mit vielen Highlights für Groß und Klein war ein voller Erfolg.

"Wir freuen uns über die gelungene Eröffnung und die Möglichkeit, unseren

Kund*innen gemeinsam mit Disney Home fortan ein magisches Einkaufserlebnis in

unserem Haus zu bieten", so Martin Bammann, Hausleiter bei XXXLutz dodenhof in

Posthausen.