Dr. Rudolf Thiemann stellt sein Amt als Präsident des MVFP zur Verfügung

Berlin (ots) - Nach mehr als 30 Jahren in der Verbandsspitze möchte Thiemann

künftig andere Prioritäten für sich setzen / Wahl des künftigen

Vorstandsvorsitzenden des Medienverbands auf der Delegiertenversammlung am 8.

Dezember 2022 / Präsidium und Vorsitzende der Fachvertretungen und der

Landesorganisationen schlagen einstimmig Philipp Welte für die Wahl des

künftigen Vorstandsvorsitzenden der Interessenvertretung der Zeitschriftenpresse

vor



Berlin, 2. November 2022 - Verleger Dr. Rudolf Thiemann hat sich entschlossen,

sein Amt als Präsident des Medienverbands der freien Presse (MVFP) zur Verfügung

zu stellen. Auf der turnusmäßigen Delegiertenversammlung des MVFP am 8. Dezember

2022 wird die Interessenorganisation der Zeitschriftenverleger in Deutschland

eine neue Führung wählen.





Seit Rudolf Thiemann 2017 Präsident des Verbandes der deutschenZeitschriftenverleger wurde, hat er sich dafür eingesetzt, diese Organisationdurch eine grundlegende, demokratische Reform in die Zukunft zu führen. "Mit dererfolgreichen Etablierung des MVFP in diesem Jahr ist die Kontinuität derInteressenvertretung für die Zeitschriftenbranche gesichert und für die Zukunftgewährleistet. Dieser Abschluss des Reformprozesses ist eine entscheidendeWegmarke für mich - und gibt mir nach mehr als 30 Jahren in der Spitze desVerlegerverbandes der Zeitschriften die Freiheit, nun für mich andereAktivitäten in den Vordergrund zu stellen", erklärt Dr. Rudolf Thiemann seineEntscheidung.Das im März dieses Jahres gewählte Führungsgremium des MVFP - bestehend ausHolger Knapp (Sternefeld Medien), Detlef Koenig (mhp Medien), Bianca Pohlmann(Funke Mediengruppe), Lars Joachim Rose (Mediengruppe Klambt), Dr. AlfonsSchräder (Heise Medien) und Philipp Welte (Hubert Burda Media) - dankt Dr.Rudolf Thiemann herzlich für sein langjähriges und außergewöhnliches Engagementin der Interessenvertretung der Zeitschriftenbranche. "Rudolf Thiemann hat dieWeiterentwicklung des VDZ zum MVFP maßgeblich mitgestaltet. In seinerehrenamtlichen Funktion an der Spitze unseres Medienverbands konnte er einenwesentlichen Beitrag zur Zukunft unserer Branche leisten, weil er tief verankertist in unserem Geschäft, dabei politisch denkend, ausgleichend und menschlich",so der Vorstand des MVFP. Er stehe exemplarisch für die Leidenschaft derdeutschen Zeitschriftenverleger, den branchenweit eine hohe Akzeptanz sowiediplomatisches Geschick und Geradlinigkeit auszeichnen.Der Präsident selbst, das Präsidium des Verbandes und die Vorsitzenden derLandesvertretungen des MVFP sowie der Fachorganisationen der Fachpresse, derkonfessionellen Medien und der Publikumsverlage schlagen der Anfang Dezembertagenden Versammlung der 42 Delegierten einstimmig vor, Philipp Welte als neuenVorstandsvorsitzenden des MVFP zu wählen. Der MVFP vertritt die Interessen vonüber 350 Verlagen und Tausenden journalistischen Medienangeboten in Deutschland.Philipp Welte, selbst gelernter Tageszeitungsjournalist, ist ein meinungsstarkerund über Jahrzehnte erfahrener Repräsentant und Gestalter der Verlagsbranche. Eragiert seit den 90er Jahren erfolgreich als Manager im Verlagsgeschäft vonHubert Burda Media und kennt die Branche aus den verschiedensten Perspektiven.Seit vielen Jahren setzt er sich intensiv für die Interessen des Journalismusder Verlage und für faire politische Rahmenbedingungen für die Presse ein; erist in der politischen Welt versiert und bestens vernetzt."Philipp Welte ist ein leidenschaftlicher Kämpfer für die freie Presse und derenBedeutung für die Stabilität unserer Demokratie. Seit fast 15 Jahrenverantwortet er als Vorstand von Hubert Burda Media das nationaleVerlagsgeschäft des Medienhauses. Philipp Welte ist ein hochkompetenter, ingleicher Weise unternehmerisch wie politisch denkender und agierenderMedienmanager", betont Rudolf Thiemann.Mit dem Abschied von Rudolf Thiemann aus dem Vorstand des MVFP ist eineNachfolgeregelung für den Kreis der Mitglieder der Fachvertretung KonfessionelleMedien erforderlich. Das Präsidium und die Vorsitzenden der Landes- undFachvertretungen schlagen für den Vorstand des MVFP Birgit Arndt ,Geschäftsführerin, Medienhaus der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau GmbHin Frankfurt, als neues Vorstandsmitglied vor.Entsprechend der Satzung wählt die MVFP-Delegiertenversammlung aus ihrem Kreisden Vorstandsvorsitzenden sowie die weiteren Mitglieder dieses Gremiums. DieDelegiertenversammlung besteht aus Vertretern der drei FachvertretungenFachmedien, Publikumsmedien und konfessionelle Medien sowie der fünfLandesvertretungen für die Regionen Bayern, Berlin-Brandenburg, Nord,Nordrhein-Westfalen und Südwesten und repräsentiert über 350 Verlage sowieTausende Medienmarken.Pressekontakt:Antje JungmannLeiterin KommunikationTel: +49 30 72 62 98 - 110E-Mail: antje.jungmann@mvfp.de www.mvfp.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/161941/5359275OTS: Medienverband der freien Presse e.V.