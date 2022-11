ALHAMBRA BERLIN gewinnt mit APROPOS The Concept Store langfristigen Mieter (FOTO)

Berlin (ots) - Das Team von ALHAMBRA BERLIN freut sich, mit APROPOS The Concept

Store den neuen Mieter der 870 Quadratmeter großen Einzelhandelsfläche

bekanntzugeben. Deutschlands führender Concept Store für Fashion, Beauty und

Lifestyle aus dem Luxusbereich wird somit langfristig an Berlins

hochfrequentiertem Kurfürstendamm vertreten sein.



Unter dem Namen ALHAMBRA BERLIN wurde 2019 ein einzigartiger Space als eine

Mischung aus Showroom, Galerie, Eventfläche und Store kreiert. Dieser stellt

durch die beeindruckende Fassade, hochwertige Materialien sowie die bisherigen,

darin umgesetzten Veranstaltungen bereits jetzt eine Attraktion im Berliner

Westen dar.





Für die 870 Quadratmeter große Hauptfläche konnte mit APROPOS The Concept Storeein Mieter gewonnen werden, der neben exklusiver Designermode für Damen undHerren auch eine kuratierte Auswahl an außergewöhnlichen Beauty- undLifestyle-Produkten sowie handverlesenen Designobjekten präsentieren wird.Darüber hinaus bietet der neue Store mit einem attraktiven Bar- undLoungebereich Besucher:innen eine neue gastronomische Adresse im Westen derStadt. Die Eröffnung des Berliner Standorts ist für Juli 2023 geplant."Mit APROPOS The Concept Store konnten wir einen langfristigen Mieter direkt mitErstansprache erfolgreich akquirieren. Besonders freut uns, dass wir mit demUnternehmen dieselbe Sprache hinsichtlich Ästhetik und Qualität sprechen und wirdaher unser Retail-Juwel in besonders guten Händen wissen", sagt W Springorum,Geschäftsleitung ALHAMBRA BERLIN | Q68 Department Store GmbH & Co KG.Weitere Retailfläche in VermietungMit der Vermietung an APROPOS The Concept Store sind nun große Teile derRetailflächen im ALHAMBRA BERLIN langfristig vermietet. Die zweite, angrenzendeEinzelhandelsfläche mit rund 252 Quadratmeter wird derzeit für exklusive Pop-UpVermietungen genutzt und soll nunmehr ebenfalls langfristig vermietet werden.Hierbei handelt es sich um eine Erdgeschossfläche mit offener Mezzanine, eigenerkleiner Pantryküche und separatem Büro.Pressekontakt:PressekontaktThomas Erhardt | project hype GmbH030 30 32 668 519 | mailto:thomas@project-hype.comKontakt Vermietungmailto:info@alhambra-berlin.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/166361/5359290OTS: ALHAMBRA BERLIN | Q68 Department Store GmbH & Co KG