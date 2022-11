Biofachmarke NATURKIND im Netto-Regal (FOTO)

Maxhütte-Haidhof (ots) -



- Kampagne: Nachhaltigere NATURKIND-Produkte im Fokus

- Portfoliomarke: NATURKIND-Produkte verstärken großes Bio-Sortiment bei Netto

- Auswahl: Bis zu 80 NATURKIND-Artikel



Natürlich Bio! Mit der Biofachmarke NATURKIND bietet Netto Marken-Discount

seinen Kundinnen und Kunden noch mehr Auswahl im Bio-Sortiment. Der

Lebensmittelhändler erfüllt damit die gestiegene Nachfrage nach Bio-Produkten in

seinem Sortiment: Auf günstigem Preisniveau bietet NATURKIND eine hochwertige

Fachmarkenalternative und eine große Auswahl in verschiedenen Warenbereichen.

Trotz aktuell steigender Preissensibilität steigt in den bundesweiten

Netto-Filialen die Nachfrage nach günstigen nachhaltigeren Produkten. Mit dem

Slogan "IST BIO, NUR BESSER" verdeutlicht Netto mit der NATURKIND-Kampagne vom

31. Oktober bis 12. November seine Bio-Kompetenz.