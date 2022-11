Seit dem 27. Oktober hat Xpeng zudem mit den Massenlieferungen des neuen SUV-Modells G9 begonnen und in den letzten Tagen bereits 623 Einheiten ausgeliefert. Xpeng-CEO He Xiaopeng erwartet, dass die Limousine P7 und der SUV G9 künftig die am meisten verkauften Modelle sein werden, wie aus der Mitteilung hervorgeht.

Der chinesische Markt für Elektroautos ist hart umkämpft. Auch Xpengs Konkurrenten Nio und Li Auto lieferten im Oktober weniger Autos aus als noch im September. In absoluten Zahlen schnitten sie aber mit jeweils etwas über 10.000 Einheiten fast doppelt so gut ab. In einer Unternehmensmitteilung begründet Nio den Dämpfer mit betrieblichen Herausforderungen in den Werken sowie Lieferkettenvolatilität aufgrund von Covid-19.

Die Lieferzahlen der drei Elektroautohersteller spiegeln sich in den Aktienkursen wider. Xpeng fiel am Dienstag um mehr als drei Prozent von 6,62 US-Dollar auf 6,41 US-Dollar. Am Mittwoch erholte sich der Kurs leicht und notiert aktuell bei 6,68 US-Dollar. Das chinesische Start-up wurde 2014 gegründet und schreibt noch keine schwarzen Zahlen. Der Kurs des Konkurrenten Nio machte derweil am Dienstag 0,41 Prozent Plus und steht aktuell bei 9,83 US-Dollar.

Auch Nio wurde im Jahr 2014 gegründet und hat noch kein positives Betriebsergebnis. Am besten schneidet Li Auto ab. Die Aktie des chinesischen Herstellers legte gestern um 6,9 Prozent auf einen Kurs von 14,56 US-Dollar zu. Laut Marketscreener liegt das mittlere Kursziel für die Li-Auto-Aktie bei 40,59 US-Dollar. 22 Analysten empfehlen die Aktie zu kaufen oder aufzustocken, drei setzen sie auf Hold.

Autor: sesch für wallstreet:online Zentralredaktion