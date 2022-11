GENF (dpa-AFX) - Der neue UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, hat Ägypten aufgerufen, eine angemessene Teilnahme der Zivilgesellschaft am kommenden Weltklimagipfel zu gewährleisten. Nach Angaben von Türk gab es Probleme bei der Akkreditierung von Mitgliedern der Zivilgesellschaft sowie geplanten Aktivitäten von Protestbewegungen. Ihr Recht auf freie Meinungsäußerung müsse respektiert werden, sagte Türk am Mittwoch in Genf.

Nichtregierungsorganisationen befürchten, dass sie bei dem Treffen, das am Sonntag in Scharm el Scheich beginnt, an den Rand gedrängt werden mit einer Zone für Aktivisten, die weit vom Tagungsort entfernt ist.