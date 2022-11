Black Friday Sale Studie Weitere Preissteigerungen erwartet

Wien (ots) - 100 deutsche Online-Händler wurden in einer aktuellen Erhebung der

Black Friday GmbH zu deren Markteinschätzungen befragt.



45 Prozent rechnen damit, dass im kommenden Jahr die Preise in ihrer Branche um

mehr als 10 Prozent steigen werden. 75 Prozent der Online-Händler gaben an, dass

sich das Kaufverhalten in Ihrer Branche aufgrund von Preissteigerungen bereits

geändert hat; es wird weniger gekauft. 58 Prozent der befragten Händler planen,

beim Black Friday Sale teilzunehmen und werden Konsumenten hohe Rabatte

anbieten.



Am 24. November 2022 ab 19:00 findet der Black Friday Sale auf der Plattform

http://blackfridaysale.de statt, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum

feiert. "In diesen zehn Jahren haben wir viele Erfahrungen bei der Ausrichtung

dieses Events gemacht", informiert Konrad Kreid, Geschäftsführer der Black

Friday GmbH. "Wir wollen uns nicht ausruhen und analysieren deshalb laufend den

Markt, um auf alle Entwicklungen reagieren zu können", so Kreid weiter.