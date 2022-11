Patriot Battery Metals informiert über aktuelle Explorations- und Unternehmensentwicklungen

Das letzte Bohrloch des Bohrprogramms 2022 auf dem Konzessionsgebiet Corvette wurde am 24. Oktober fertiggestellt. Insgesamt wurden 26.598 Meter in 90 Löchern (CV22-015 bis CV22-104) niedergebracht, davon 4.345 m in 20 Löchern im Winter/Frühjahr und 22.253 m in 70 Löchern im Sommer/Herbst. Die drei (3) Bohrgeräte verbleiben vor Ort und werden im Rahmen des bevorstehenden Winter-/Frühjahrsprogramms, das Anfang Januar 2023 beginnen soll, eingesetzt werden. Die Bohrarbeiter und das meiste Hilfspersonal wurden nun vom Standort abgezogen und die letzte Lieferung von Bohrkernproben zur Analyse an das SGS-Labor in Lakefield (Ontario) versandt.