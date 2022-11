Clario erweitert seine Führung in der Bereitstellung dezentralisierter (DCT) und hybrider klinischer Studien

Neue Daten zeigen, dass Clario mehr als 2,6 Millionen Patienten geholfen hat, an lebensverändernden klinischen Studien für innovative neue Medikamente teilzunehmen, und zwar mithilfe von dezentralisierten und hybriden Technologielösungen.

PHILADELPHIA, 2. November 2022 /PRNewswire/ -- Clario, ein Unternehmen für Gesundheitstechnologie, das führende Endpunktlösungen für dezentralisierte (DCT), hybride und standortbasierte klinische Studien liefert, gab heute die Veröffentlichung neuer Daten bekannt, die seine Führungsrolle als Anbieter von Technologien zur Ferndatenerfassung bestätigen, die dezentralisierte und hybride klinische Studien ermöglichen. Technologien von Clario für die Ferndatenerfassung wurden für mehr als 2,6 Millionen Studienteilnehmer in mehr als 4.000 klinischen Studien eingesetzt, um in den fast 20 Jahren, in denen das Unternehmen diese Lösungen angeboten hat, mehr als 1.000 Verbindungen in einer Vielzahl von Therapiebereichen und Geografien zu testen.

„Clario hat vor 20 Jahren erkannt, dass es notwendig ist, Instrumente und Technologien zu entwickeln, um die Datenerfassung für klinische Studien außerhalb des klinischen Rahmens zu ermöglichen. Wir sahen, dass Patienten und Sponsoren mehr Flexibilität benötigten, und veröffentlichten unsere erste Technologie für die Ferndatenerfassung", erklärte Terry Burke, Executive Vice President, eCOA bei Clario. „Seitdem haben wir eine Vielzahl von Lösungen für die sichere Ferndatenerfassung entwickelt und bereitgestellt. Daher waren wir gut positioniert, um unseren Kunden vom Beginn der Pandemie an zu helfen, die Unterbrechung des normalen Lebens der Patienten zu minimieren und die Kontinuität von Studien zu maximieren. Und im Blick nach vorne wird der Bedarf für klinische Studien mit dem Bedarf für mehr Effizienz im klinischen Studienbetrieb nur weiter zunehmen."