Cordes Consulting GmbH expandiert - die Agentur schafft Platz für neue Mitarbeiter (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Cordes Consulting GmbH ist eine Social-Media-Agentur und

unterstützt Handwerksbetriebe dabei, neue Fachkräfte zu rekrutieren. Durch eine

gezielte Onlinestrategie schafft es das Team um den Geschäftsführer David

Cordes, seine Kunden mit hoch qualifizierten Arbeitskräften zusammenzubringen.

Das expandierende Unternehmen ist jetzt in eigener Sache auf der Suche nach

neuen Mitarbeitern, die am Erfolg der Agentur teilhaben und mitwachsen möchten.



Der Fachkräftemangel ist in beinahe allen Branchen ein leidiges Thema -

besonders unter dem Mangel an Fachkräften leidet allerdings das Handwerk: Die

Auftragsliste ist nicht nur ellenlang, mitunter müssen sogar Aufträge abgelehnt

werden, da der Personalmangel die Bearbeitung nicht zulässt. Um diesem Problem

entgegenzuwirken, hat David Cordes eine Strategie entwickelt, die den Betrieben

unter die Arme greift und für qualifizierte Fachkräfte sichtbar macht, die sich

nicht aktiv auf der Suche nach einer neuen Stelle befinden. "Handwerksbetriebe

müssen verstehen, dass ihr Wunschpersonal sich in der Regel schon in einer

festen Anstellung befindet, dort allerdings nicht gänzlich zufrieden ist.

Unterbewusst sind sie daher zu einem Wechsel des Betriebs bereit", erklärt

Recruiting-Experte David Cordes.