FREE NOW integriert als erste überregionale Mobilitätsplattform in Deutschland ÖPNV-Tickets in seine App (FOTO)

Hamburg (ots) - FREE NOW, Europas Super-App für Mobilität, verkündet heute einen

wesentlichen Meilenstein: User können neben Taxi, Mietwagen mit Fahrern,

E-Scootern, E-Bikes, E-Mopeds und Carsharing fortan auch Angebote des

Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) buchen. Damit bietet die

Mobilitätsplattform FREE NOW nun alle Verkehrsarten aus einer Hand - und stärkt

mit dem größten Mobilitätsangebot an Fahrzeugen in nur einer App ihre führende

Position in Europa.



In Kürze können FREE NOW User Tickets im gesamten Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

(VRR), zum Beispiel in Düsseldorf, Dortmund, Essen, Bochum, Wuppertal und

Duisburg, via App buchen. In einem ersten Schritt handelt es sich dabei um

Tickets für Einzelfahrten, Tages- sowie 48-Stunden-Pässe. Die technische

Integration ist bereits erfolgt.