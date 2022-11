Güterbahn-Verband rechnet mit lediglich 74 Kilometern Neubau-Gleisen

Einen Großteil der neuen Schienenkilometer in diesem Jahr bringt laut NEE die knapp 60 Kilometer lange Neubaustrecke Wendlingen-Ulm mit sich, die zum Fahrplanwechsel im Dezember in Betrieb gehen soll. Ein weiteres Neubauprojekt bilden demnach zweimal zwei zusätzliche Gleise zwischen Erfurt und Nürnberg mit einer Gesamtlänge von 8,4 Kilometern. Der Verband berücksichtigt aber auch anstehende Elektrifizierungen./maa/DP/mis

BERLIN (dpa-AFX) - Nach Informationen des Netzwerks Europäischer Eisenbahnen (NEE) werden in Deutschland in diesem Jahr lediglich 74,4 Kilometer neue Gleise gebaut. "Das ist fast nichts", teilte der Vorstandsvorsitzende, Ludolf Kerkeling, am Mittwoch mit. Im NEE sind vor allem Konkurrenzunternehmen der Deutschen Bahn organisiert. "In diesem Tempo können wir keine leistungsfähigere Schiene erreichen, die uns bei unseren Klimaschutzzielen hilft", sagte Kerkeling.

