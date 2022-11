Stuttgart (ots) - Zum elften Mal hat Trovarit Anwender von ERP-Systemen befragt

FEPA zählt zur Spitzengruppe





Die Lösungen in der Spitzengruppe mittelgroßer und damit an den Mittelstandangepassten ERP-Lösungen zeichnen sich laut Trovarit nicht nur durch sehr guteNoten für die Software aus. Neben der intensiven und engagierten Kundenbetreuungwährend der Einführung und während des Software-Betriebs überzeugt die Anwendervor allem das Prinzip "Alles aus einer Hand". Bei Planat wird nicht nur dieSoftware stetig weiterentwickelt und an die Herausforderungen der Kundenangepasst, sondern auch die Einführung und laufende Betreuung wird durch dieERP-Experten bei Planat vorgenommen. "Wir arbeiten auf Augenhöhe mit unserenKunden. Anonyme Support-Tickets passen nicht zu dieser Strategie. Daher hatjeder Kunde seine festen Ansprechpartner", erklärt Christian Biebl von Planat.FEPA ist vollständig auf die Bedürfnisse der fertigenden Industrie zugeschnittenund kann im Einsatz Verwaltung und Produktion von der Losgröße 1 bis zurMassenfertigung unterstützen, ebenso wie ein angeschlossenes Auftragsgeschäftfür Service und Wartung. Planat kann über 40 Jahre Erfahrung vorweisen undgehört damit zu den Spezialisten in der produzierenden Industrie.ERP wird noch wichtiger werdenUnternehmen mit eigener Fertigung stehen derweil unter wachsendenHerausforderungen. Neben der erschwerten Situation durch unsichere Lieferketten,hohe Rohstoff- und Energiepreise zählt in der täglichen Projektkalkulation jederEuro. So sind sich die ERP-Anwender einig, dass die Bedeutung einer ERP-Lösungals "Werkzeug zur Abwicklung von Aufgaben der kaufmännischen bzw. logistischenAuftragsabwicklung" noch weiter zunehmen wird, ebenso wie die Funktion alsDatendrehscheibe und zentralem Informations-Hub bis hin zum Cockpit zurSteuerung des Unternehmens. "Die ERP-Lösung ist auf vielen Ebenen hilfreich. Sieordnet nicht nur Prozesse, sondern sie sorgt auch für Nachhaltigkeit in allenabgebildeten Geschäftsprozessen. Zudem bildet das ERP-System einedatengetriebene Unternehmens- und Prozesshistorie ab, die unmittelbaren Einflussauf das Geschäft der Zukunft hat. Und nur wer seine Prozesse so effizient wiemöglich gestaltet, hat einen Wettbewerbsvorteil", beschreibt Christian Biebl vonPlanat.Die Planat GmbH ( http://www.planat.de ) bietet mit der skalierbarenERP-Standardsoftware FEPA einen flexiblen IT-Service "Made in Germany" für denproduzierenden Mittelstand. In der Basisversion verantwortet die SoftwareVertrieb, Beschaffung, Logistik, Produktionsplanung und -steuerung mitBetriebsdatenerfassung und betriebswirtschaftliche Anwendungen. On top könnenbedarfsgerecht branchenspezifische Softwareinhalte integriert und diverseAdd-ons, wie z. B. ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) oderCustomer-Relationship-Management (CRM), eingesetzt werden. Das innovative,modulare Softwarekonzept ergänzt Planat seit 1981 durch branchenspezifischeBeratung sowie durch verlässlichen Support.