Düsseldorf (ots) - Es gibt eine Zeitenwende im Heizungskeller:

Hausbesitzer*innen wollen eine klimafreundliche und hocheffiziente Wärmepumpe.

Für den Einbau bedarf es geschultes Personal. Seit dem 2. November gibt es eine

Bildungsprämie der Landesregierung NRW - basierend auf der Richtlinie VDI 4645.



Energiekrise und Ukraine-Krieg sorgen für Lieferengpässe bei Wärmepumpen, die

den Heizungsumbau in Häusern ins Stocken bringen. Darüber hinaus fehlt es

oftmals an ausgebildetem Fachpersonal. Die Landesregierung NRW fördert seit

November 2022 Schulungen zur Planung und Errichtung von Wärmepumpen nach VDI

4645 .





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Förderung für Betriebe nach VDI-RichtlinieDas Land Nordrhein-Westfalen unterstützt Unternehmen und Handwerksbetriebe absofort bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen für eine klimaneutraleProduktion. Eine der verschiedenen Maßnahmen ist eine Förderung für Betriebe ausdem Bereich Sanitär, Heizung und Klima (SHK), für Schulungen nach VDI 4645(https://www.vdi.de/richtlinien/unsere-richtlinien-highlights/vdi-4645)"Heizungsanlagen mit Wärmepumpen in Ein- und Mehrfamilienhäusern; Planung,Errichtung, Betrieb" oder vergleichbaren Schulungskonzepten.Klimaschutzministerin Mona Neubaur sagt: "Ob kleines Metallunternehmen oderBäckereibetrieb: Produzierende Betriebe stehen wegen der hohen Energiepreiseunter immensem wirtschaftlichen Druck. Gerade deshalb ist es wichtig, dassUnternehmen in Nordrhein-Westfalen die notwendige klimaneutrale Transformationjetzt noch schneller angehen. Es geht darum, heute auf grüne Technologienumzustellen, um auch morgen noch schwarze Zahlen zu schreiben. Bei dieserwichtigen Aufgabe lassen wir die kleinen und mittleren Unternehmen nicht allein.Mit unserem Starterpaket für den klimaneutralen Mittelstand erhalten dieBetriebe Unterstützung dabei, jetzt die Weichen zu stellen, um ihrenEnergiebedarf künftig klimafreundlich zu decken, wettbewerbsfähig zu bleiben undeinen zentralen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten."Bildungsprämie: Starke Nachfrage nach Wärmepumpen bedienenFachbetriebe sind gefordert, die starke Nachfrage nach Wärmepumpen zu bedienen.Mit der Bildungsprämie werden Fachbetriebe unterstützt, die notwendigenKapazitäten jetzt aufzubauen: Maximal 500 Euro Prämie pro Beschäftigtem und Tagwerden für in NRW ansässige Betriebe bereitgestellt, deren technischeFührungskräfte oder planungsverantwortliche Beschäftigte an Fortbildungen zuWärmepumpen gemäß VDI 4645(https://www.vdi.de/richtlinien/unsere-richtlinien-highlights/vdi-4645) odervergleichbar teilnehmen. Die Prämie ist auf 1.500 Euro je Mitarbeiter/inbegrenzt.