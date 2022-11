Fachkräftemangel Im Jahr 2022 Top-Thema der Personalarbeit

Düsseldorf (ots) - Die Personalverantwortlichen deutscher Unternehmen sehen 2022

erstmals ein Thema an der Spitze ihrer Agenda, das im Vorjahr noch auf Platz 5

rangierte: den Mangel an Fachkräften, insbesondere im IT-Bereich. Dies geht aus

der aktuellen Studie "Trends in Vergütung und HR 2022/2023" der

Unternehmensberatung Lurse hervor. In den Abteilungen für Human Ressources (HR)

werden aber auch Fragen der Digitalisierung, der Mitarbeiterführung, des

Employer Brandings und des Talent Managements nach wie vor als wichtig

angesehen.



Für die jährlich durchgeführte Studie befragte Lurse zwischen Mai und August

2022 online Personalverantwortliche aus 244 deutschen Unternehmen. Bei ihnen

handelt es sich überwiegend um große Mittelständler sowie DAX- und MDAX-Konzerne

aus allen für Deutschland relevanten Branchen: von IT- und Elektronik-Anbietern

über Finanzdienstleister, Fahrzeug- und Anlagenbauer bis zu Pharma-, Chemie- und

Energieunternehmen.