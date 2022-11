Dies stellt ein Plus von 10% zum vorangegangenen Quartal dar. Wie Calima zudem mitteilte, konnte die durchschnittliche Tagesproduktion im Vergleich zum Juniquartal auf 4.162 boe pro Tag erhöht werden. Allerdings ging der Umsatz des Quartals im Vergleich zu den drei Monaten zuvor um 19% auf 30,7 Mio. Dollar zurück, was das Unternehmen vor allem auf einen fallenden WTI-Preis (Ölsorte West Texas Intermediate) zurückführte.

Im Juniquartal hatte Calima Energy allerdings mit 37 Mio. Dollar auch den höchsten Quartalsumsatz des Öl- und Gasgeschäfts der bisherigen Unternehmensgeschichte erzielt. (Wir berichteten.)

Für den Septemberzeitraum gab das Unternehmen nun ein bereinigtes EBITDA von 15,2 Mio. Dollar bekannt, während der operative Cashflow nach Hedging-Verlusten, die dieses Mal allerdings geringer ausfielen, 12,5 Mio. Dollar betrug.

Calima produziert derzeit von den Projekten Brooks und Thorsby in der Region Montney in Kanada, wobei auf Brooks vier Ölquellen in Produktion sind und auf Thorsby die Ölquelle Leo 4 in Betrieb genommen wurde. Nach Ende des Quartals hatte das Unternehmen (wir berichteten) ein fünf Bohrungen umfassendes Programm auf Brooks gestartet. Hier sei im aktuellen Quartal und Anfang des kommenden Jahres mit ersten Beiträgen zur Gesamtproduktion zu rechnen, hieß es.

Calima Energy hat seine Produktionsbasis in den vergangenen Monaten deutlich gesteigert und dem Förderabfallen durch neue Quellen über das Jahr hinweg entgegengewirkt. Diesem Zweck dient auch das neueste Bohrprogramm und man geht davon aus, dass daraus resultierend der nächste Höhepunkt der Produktion im Märzquartal 2023 liegen wird. Calima zeigt sich zuversichtlich, die Produktionsquoten im Jahresverlauf weiter steigern zu können.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusiche-rung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidun-gen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum To-talverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktu-alität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Calima Energy halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Calima Energy und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.