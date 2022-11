Die Titel von Advanced Micro Devices (AMD) kletterten im vorbörslichen Handel um 6,0 Prozent nach oben. Der Halbleiterkonzern hatte eine gewisse Stärke in seinem Rechenzentrumsgeschäft prognostiziert und eine besondere Sensibilität bei den Kosten in Aussicht gestellt./edh/jha/

Nach dem Reiseboom im Sommer dämpfte der Apartment-Vermittler Airbnb die Erwartungen an das Schlussquartal. Die Erlöse dürften bei maximal 1,9 Milliarden Dollar liegen, verglichen mit 2,9 Milliarden Dollar im Vorjahr. Das kam bei Anlegern nicht gut an, die Aktie fiel vorbörslich um 4,9 Prozent.

Die Rally der auch an den US-Börsen gehandelten chinesischen Technologieaktien dürfte sich angesichts anhaltender Spekulationen über eine mögliche Abschaffung von Chinas Null-Covid-Politik fortsetzen. So verbuchten die an der Nasdaq gehandelten Papiere (ADR) chinesischer Unternehmen wie Alibaba , Baidu und JD.com vorbörslich Kursgewinne zwischen 3,1 und 4,1 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an den US-Aktienmärkten dürften sich zur Wochenmitte vor der Zinsentscheidung der US-Notenbanksitzung zurückhalten. Als so gut wie sicher gilt an den Märkten, dass die Fed die Leitzinsen um weitere 0,75 Prozentpunkte erhöht. Zarte Hoffnungen knüpfen sich aber daran, dass die Währungshüter künftig eine weniger aggressive Geldpolitik signalisieren könnten.

