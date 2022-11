Nobi präsentiert KI-basierte smarte Leuchte zur Sturzerkennung und -prävention bei älteren Menschen auf der MEDICA 2022

Klagenfurt/Österreich (ots) -



- Innovative, designprämierte Age-Tech-Lösung für Kliniken, Pflegeeinrichtungen

und betreutes Wohnen

- Nobi stärkt DACH-Präsenz mit Vera Led als neuer Leiterin für die Region und

neuen Vertriebspartnern

- Nobi auf der Medica vom 14.-17.11.2022 in Halle 12 am Stand C19 (https://www.m

edica.de/hallenplan?oid=80396&lang=1&action=showExhibitor&actionItem=2711430&_

event=medcom2022)



Nobi, Anbieter innovativer Technologien für die Altenpflege, wird auf der Medica

vom 14.-17. November 2022 in Düsseldorf seine innovative Age-Tech-Lösung für die

Sturzerkennung und -prävention vorstellen. Nobi verbindet zukunftsweisende

Funktionalität für ein sicheres, würdevolles Leben im Alter mit herausragendem

Design. Gleichzeitig entlastet Nobi das Pflegepersonal und schafft Zeit für eine

respektvolle, empathische Pflege. Die Medica 2022 ist für das

Age-Tech-Unternehmen gleichzeitig Startpunkt für die Verfügbarkeit in der

gesamten DACH-Region. Nach der Schweiz wird die smarte Leuchte nun auch in

Deutschland und Österreich erhältlich sein. Vera Led übernimmt als Head of DACH

bei Nobi die Verantwortung für die Region. Sie kommt von UNiQUARE, einem auf die

Finanzindustrie spezialisierten IT-Unternehmen, wo sie zuletzt als CEO tätig

war.