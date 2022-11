Die Revolution der Automation ECOVACS launcht neue Roboter in Europa (FOTO)

Mit der Einführung von gleich drei innovativen Produkten von

ECOVACS auf den europäischen Märkten beginnt ein neues Kapitel der autonomen

Roboterlösungen



ECOVACS ROBOTICS ("ECOVACS") stellt Innovationen vor: Auf dem digitalen ECOVACS

2022 Global Product-Launchevent am 26. Oktober hatten internationale Partner und

Fachpublikum die Gelegenheit, die neuesten Produkte des chinesischen

Unternehmens eindrucksvoll kennenzulernen: den einzigartigen Mähroboter GOAT G1

und die DEEBOT PRO K1 und M1, die als Reinigungsroboter für größere

Gewerbeflächen eingesetzt werden können. Begleitet durch CEO des Unternehmens,

David Qian, konnte das Publikum die neuen Produkte virtuell an realen Orten in

Aktion, darunter dem ECOVACS-Pavillon, einem malerischen europäischen Garten

sowie dem renommierten Suzhou-Museum eindrucksvoll erleben. Das Event richtete

sich an ein globales Publikum und wurde zweisprachig auf Chinesisch und Englisch

ausgerichtet.