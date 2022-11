Sparda-Banken gehören zur Spitzengruppe der fairsten Baufinanzierer Deutschlands

Frankfurt (ots) - Laut einer FOCUS-MONEY Studie rangieren die Sparda-Banken mit

dem Gesamtergebnis "Sehr Gut" erneut unter den fairsten Baufinanzierern in

Deutschland. Das Spitzenurteil ergibt sich aus den Bewertungen der fünf

Kategorien Produktangebot, Kundenberatung, Kundenservice,

Preis-Leistungs-Verhältnis sowie Kundenkommunikation. In allen fünf Kategorien

erweisen sich die Sparda-Banken mit dem Prädikat "Sehr Gut" als rundum fair.

Besonders stark zeigen sich die Institute in punkto Kundenberatung und

Kundenservice.



"Ob Kaufen, Bauen oder Finanzieren - besonders in der heutigen Zeit gewinnt die

vorausschauende Planung für eine langfristige Finanzierung zunehmend an

Bedeutung. Steigende Baukosten, die hohe Inflation sowie der Zinsanstieg

belasten den Immobilienmarkt zunehmend. Als faire und zuverlässige Partner

begleiten die Sparda-Banken daher die Kundinnen und Kunden bei ihren

Wohnprojekten von Anfang an", so Florian RENTSCH, Vorstandsvorsitzender des

Verbandes der Sparda-Banken.