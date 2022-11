Sonderabgabe auf Einweg-Kunststoffprodukte / Wirtschaft kritisiert unnötige Bürokratiekosten durch Einweg-Kunststoff-Fonds

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Der heutige Beschluss der Bundesregierung zur Einführung einerSonderabgabe auf bestimmte Einweg-Kunststoffprodukte stößt bei der Wirtschaftauf Unverständnis. Danach sollen Hersteller von bestimmtenEinweg-Kunststoffprodukten Abgaben in einen staatlichen Fonds einzahlen und sodie Reinigungskosten für die entsprechenden Abfälle im öffentlichen Raumübernehmen. Der Vorschlag einer Sonderabgabe komme zur Unzeit, weil die deutscheWirtschaft vollständig damit ausgelastet sei, den Betrieb trotz explodierenderEnergiepreise aufrecht zu erhalten und damit für den Erhalt von hunderttausendenvon hochbezahlten Arbeitsplätzen zu sorgen. Die Entscheidung widerspreche dem am29. September 2022 von der Bundesregierung beschlossenen "Belastungsmoratorium"zur Vermeidung unverhältnismäßiger Bürokratie in der aktuellen Krise und solltedaher zurückgestellt oder zumindest so bürokratiearm wie möglich ausgestaltetwerden.Kritisiert wird nicht nur der Zeitpunkt des Vorschlags, sondern auch dessenInhalt. Um bei der Umsetzung der EU-Vorgaben unnötige Bürokratiekosten fürUnternehmen zu vermeiden, hatten sieben Wirtschaftsverbände bereits im März 2021einen detaillierten Vorschlag für eine privatwirtschaftliche Umsetzung dererweiterten Herstellerverantwortung vorgelegt. "Unser Vorschlag hat gegenüberdem aktuellen Gesetzentwurf den Vorteil, dass er die Unternehmen erheblichweniger belastet, weil die Umsetzung - wie in anderen EU-Mitgliedstaaten auch -in die Hände der betroffenen Wirtschaftsbranchen gelegt wird", erläutert AntjeGerstein, Geschäftsführerin des Handelsverband Deutschland HDE e. V. Anders alsbei der geplanten Sonderabgabe seien im privatwirtschaftlichen Modell keineneuen 30 Planstellen im Umweltbundesamt (UBA) erforderlich und es müssten keineDoppelstrukturen geschaffen werden, weil die Registrierung zum Großteil auf diebereits vorhandenen Daten der Zentrale Stelle Verpackungsregister aufbauenkönnte.Wenig Verständnis haben die Wirtschaftsvertreter auch dafür, dassBundesumweltministerium und Umweltbundesamt zentrale Rollen bei der Umsetzungdes Gesetzes spielen wollen. "Die EU-Regeln sehen vor, dass die umzulegendenKosten "zwischen den betroffenen Akteuren" festgelegt werden, also zwischenWirtschaft und Kommunen", erklärt Dr. Martin Engelmann, Hauptgeschäftsführer derIK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V. "Nach dem aktuellenVorschlag sollen die Kosten dagegen allein vom Umweltministerium festgelegtwerden. Und das UBA soll festlegen können, wer wofür zahlen soll. Das hat nichts