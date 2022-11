Tanken im Oktober Benzin billiger, Diesel teurer / Leichter Rückgang der Preise gegenüber der Vorwoche / ADAC kritisiert hohen Diesel-Preis (FOTO)

München (ots) - Die Preise für Benzin und Diesel haben sich im Oktober in

entgegengesetzte Richtungen entwickelt. Wie die aktuelle ADAC Auswertung der

Kraftstoffpreise in Deutschland zeigt, sank der Preis für einen Liter Super E10

im vergangenen Monat um 3,1 Cent gegenüber September und lag im Mittel bei 1,909

Euro. Anders beim Diesel: Ein Liter kostete im Monatsmittel 2,105 Euro - ein

Plus von 2,7 Cent gegenüber dem Vormonat. Damit war der Dieselpreis im Oktober

nur 3,5 Cent niedriger als im März 2022, dem bislang teuersten Tank-Monat aller

Zeiten. Benzin hingegen kostete im Oktober 16 Cent weniger als im März.



Der teuerste Tag zum Tanken war im vergangenen Monat der 16. Oktober: Ein Liter

Super E10 kostete an diesem Tag 1,960 Euro, ein Liter Diesel 2,149 Euro. Der

günstigste Tag des Monats war für die Fahrer von Benziner-Pkw der 28. Oktober

bei einem Durchschnittspreis von 1,872 Euro. Diesel-Fahrer konnten am 3. Oktober

bei 2,011 Euro am preiswertesten tanken.