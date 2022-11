PEKING, 2. November 2022 /PRNewswire/ -- Der chinesische Hersteller von Baumaschinen Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion, 000157.SZ) zog auf der Bauma 2022, der weltweit führenden Baumaschinenmesse, die vom 24. bis zum 30. Oktober in München stattfand, mit der Präsentation von 54 Produkten in sieben Kategorien große Aufmerksamkeit auf sich.

Bei einer besonderen Produkteinführungsveranstaltung am 24. Oktober stellte Zoomlion rund zehn Hubarbeitsbühnenprodukte vor, darunter eine Scherenhebebühne, einen geraden Kranarm und Modelle mit Kurbelbetrieb, die eine Reihe von zukünftigen Aufträgen von Kunden in den Niederlanden, Rumänien, Polen, dem Irak und Deutschland gewinnen konnten.