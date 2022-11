Düsseldorf (ots) - En introduisant deux produits innovants dotés de technologies

de pointe sur divers marchés, ECOVACS ROBOTICS ouvre un nouveau chapitre de la

collaboration homme-machine.



ECOVACS ROBOTICS (" ECOVACS ") a présenté ses dernières innovations le 26

octobre à l'occasion du ECOVACS 2022 Global Product Launch Event, un événement

numérique mondial de lancement de produits : le robot tondeuse GOAT G1 et le

DEEBOT PRO, un robot laveur pour les grandes surfaces commerciales. Guidé par le

PDG de la société, David Qian, le public a pu découvrir les nouveaux produits en

action en visitant virtuellement divers lieux comme l'ECOVACS Pavilion, un

jardin européen pittoresque et le célèbre musée de Suzhou. L'événement s'est

déroulé en anglais et en chinois, s'adressant aux clients internationaux du

monde entier.





Les produits et les technologies de base sous-jacentes, Robotic Vision et HIVE,un système de collaboration multi-robots, démontrent la détermination claired'ECOVACS à façonner l'avenir de l'industrie robotique. Avec un portefeuille deproduits considérablement étendu, ECOVACS fait un pas supplémentaire vers sonobjectif de devenir leader mondial en matière de robotique en suivant sanouvelle mission " Robotics for All ".L'âge d'or des robots tondeuses, c'est maintenantGOAT G1, le premier robot tondeuse d'ECOVACS, est équipée de la " Robot Vision", la technologie de base qui offre une expérience de tonte fluide aux clients,garantissant l'entretien de leur pelouse plus sûr, plus facile et plus efficace.Le système de localisation multifusion TrueMapping " TrueMapping Multi-FusionLocalisation " fonctionne à la fois avec une caméra panoramique à 360 degrés etune caméra fish-eye, permettant un positionnement précis de l'appareil, mêmedans un jardin aux délimitations physiques floues et au sol irrégulier. Lesystème utilise la technologie sans fil ultra-large bande (UWB), la navigationinertielle et la localisation par GPS, ce qui rend la solution de localisationplus stable.Pour configurer la fonction " Robot Vision " du GOAT G1, l'utilisateur dirigeune fois le GOAT G1 à distance via l'application lors d'une promenade virtuelledans son jardin, cartographiant toute la zone en moins de 30 minutes. Une foisconfiguré, le GOAT G1 peut s'occuper de 600 mètres carrés de pelouse par jour,et fournir une coupe fraîche, soignée et présentable.Michael Ballack, ancien capitaine de l'équipe nationale allemande de football etélu trois fois " joueur de l'année ", a été nommé ambassadeur de la marque GOAT