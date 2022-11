Jüngste Daten vom US-Arbeitsmarkt fielen jedoch robust aus, sodass manch einer an einem fortan behutsameren Vorgehen der Fed zweifeln dürfte. Ein starker Arbeitsmarkt treibt die Teuerung an, da er zu steigenden Löhnen führt. Dies erschwert die Inflationsbekämpfung der Notenbank.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger am US-Aktienmarkt halten sich zur Wochenmitte vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed zunächst zurück. Als so gut wie sicher gilt an den Märkten, dass die Fed am Abend zur Bekämpfung der hohen Inflation die Leitzinsen um weitere 0,75 Prozentpunkte erhöht. Die Hoffnungen knüpfen sich daran, dass die Währungshüter künftig eine weniger aggressive Geldpolitik signalisieren könnten.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer