ROUNDUP: Teamviewer sieht sich nach gutem Quartal auf Kurs - Aktie steigt stark

GÖPPINGEN - Der Softwareanbieter Teamviewer hat nach einem guten dritten Quartal die Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Trotz der makroökonomischen Herausforderungen, sei das Unternehmen auf gutem Weg die Jahresprognose zu erreichen, sagte Unternehmenschef Oliver Steil am Mittwoch laut Mitteilung zu den Ergebnissen des dritten Quartals in Göppingen. Da das Schlussviertel gerade im Geschäft mit großen Unternehmen der wichtigste Jahresabschnitt ist, müssten zwar alle hart dafür arbeiten, die Auftragslage sei aber sehr gut. "Wir haben die Ärmel hochgekrempelt, um unsere Ziele zu erreichen." Am Markt kamen die Zahlen gut an. Die im MDax notierte Aktie legte zum Handelsstart zweistellig zu und setzte damit die jüngste Erholung fort.

