Der Analyst erwartet ein Kursziel von 75,00 $ , was eine Steigerung von +21,93% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Analysierendes Institut: UBS Analyst: Timothy Arcuri Analysiertes Unternehmen: ADVANCED MICRO DEVICES INC Aktieneinstufung neu: neutral Kursziel neu: 75 Kursziel alt: 80 Währung: USD Zeitrahmen: 12m

Die Advanced Micro Devices Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 62,36USD an der Börse Nasdaq.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMD von 80 auf 75 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Halbleiterkonzern habe einen durchwachsenen Ausblick präsentiert, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichwohl lasse der Gegenwind für das PC-Geschäft nach und die Datacenter-Sparte dürfte im kommenden Jahr konservativ um rund ein Viertel wachsen./la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2022 / 05:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2022 / 05:46 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS stuft ADVANCED MICRO DEVICES INC auf 'Neutral'

