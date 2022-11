(Im letzten Absatz wird ein falsches Wort ausgetauscht: Auto1 rpt Auto1 wolle jedenfalls auch 2023 weiter wachsen.)

BERLIN (dpa-AFX) - Die Mangel an Neu- und Gebrauchtwagen in Europa bremst das Wachstum des Online-Händlers Auto1 . Am Mittwoch strich der Vorstand seine Absatzprognose für das laufende Jahr deshalb ein weiteres Mal zusammen. Finanziell sieht Vorstandschef und Mitgründer Christian Bertermann das Berliner Unternehmen aber auf Kurs. "Ich denke, wir haben auf dem Weg zur Gewinnschwelle beim operativen Ergebnis im dritten Quartal einen guten Schritt nach vorn gemacht", sagte der Manager im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Er hofft auf eine Normalisierung des Markts - mit mehr Autos und einem Rückgang der zuletzt stark gestiegenen Preise für Gebrauchte. Schnell werde dies jedoch nicht gehen.

An der Börse wurden die Neuigkeiten mit Kursverlusten quittiert. Nach einem kurzen Sprung ins Plus ging es für die Auto1-Aktie am Morgen zeitweise um mehr als sechs Prozent in den Keller. Am frühen Nachmittag gehörte das Papier einem Abschlag von fast dreieinhalb Prozent auf 7,015 Euro immer noch zu den schwächsten Titeln im Nebenwerte-Index SDax . Seit dem Jahreswechsel hat die Aktie fast zwei Drittel eingebüßt. Im Vergleich zum Ausgabepreis 38 Euro vom Börsengang im Februar 2021 beträgt der Verlust sogar mehr als 80 Prozent.

Auto1-Chef Bertermann zeigte sich mit dem Kurs "absolut nicht zufrieden, weil wir nicht finden, dass er die Ergebnisse und die künftigen Ertragserwartungen widerspiegelt". Seit dem Börsengang sei die Aktie von der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung in Mitleidenschaft gezogen worden. Zudem verwies Bertermann auf finanzielle Probleme von Vergleichsunternehmen aus der Branche. "Diese haben wir nicht." Auto1 sei solide finanziert und baue ein solides Geschäft auf. Er sei "überzeugt, dass das entsprechend an der Börse honoriert werden wird".

Vorerst muss sich das Unternehmen aber damit abfinden, dass der Gebrauchtwagenmarkt in Europa in diesem Jahr um 17 Prozent eingebrochen ist - und in Deutschland sogar um 20 Prozent. Bertermann erklärte dies mit der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, aber auch mit hohen Gebrauchtwagenpreisen. "In dieser Lage warten viele Menschen einfach ab." So hätten sich gerade kleinere Gebrauchte zuletzt stark verteuert. "Für einen Opel Astra von 2013 mit 80 000 Kilometern muss man heute 60 bis 80 Prozent mehr zahlen als vor zwei Jahren", nannte Bertermann ein "Extrembeispiel".