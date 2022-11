AIT bei der Berlin Science Week

Wien (ots) - Das AIT Austrian Institute of Technology diskutiert (vor Ort und

via Stream) bei der Berlin Science Week am 7. November 2022 mit 8 Expert:innen

über das Thema "AI-enabled Automation"



Das AIT Austrian Institute of Technology richtet am 7. November 2022 (14-16 Uhr)

bei der "Berlin Science Week" im Einstein Center Digital Future (Wilhelmstraße

67) eine Diskussionsveranstaltung mit führenden Expert:innen aus diesem Bereich

aus: Andreas Kugi (TU Wien, AIT), Manfred Tscheligi (Universität Salzburg, AIT),

Lydia Kaiser (TU Berlin), Matthias Scheutz (Tufts University, AIT), Elisabeth

André (Universität Augsburg) und Johannes Winter (L3S).