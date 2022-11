Am Markt wurde das Ergebnis und die bestätigte Prognose des Anbieters von Fernwartungs- und Videokonferenzsoftware mit Freude aufgenommen. Die im MDax notierte Aktie krönte ihre jüngste Erholung vom erst vor Kurzem erreichten Rekordtief mit einem Zuwachs von zuletzt mehr als zwölf Prozent. Damit führte Teamviewer mit klarem Abstand im MDax. Zwischenzeitig war das Papier gar mit einem Plus von bis zu einem Fünftel auf 11,64 Euro auf den höchsten Stand seit Juni gesprungen.

GÖPPINGEN (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter Teamviewer hat mit einem guten Ergebnis im dritten Quartal seine Ambitionen auf eine wieder höhere Profitabilität und den Ausbau des Geschäfts mit großen Unternehmenskunden untermauert. Trotz der Risiken durch den drohenden wirtschaftlichen Abschwung in vielen wichtigen Ländern bestätigte Konzernchef Oliver Steil am Mittwoch die zuletzt im Sommer leicht nach unten revidierte Wachstumsprognose. Auch das Ziel für die operative Marge bleibt bestehen.

Steil hatte in der Euphorie des Corona-Booms die Investoren mit dem Versprechen hoher Wachstumsraten gelockt und war zudem teure Sponsorenverträge mit dem britischen Fußballverein Manchester United und dem Formel-1-Rennstall von Mercedes-Benz eingegangen. Doch inzwischen schlägt der Manager bescheidenere Töne an. Das dritte Quartal bezeichnete er zur Bilanzvorlage als solide. Er betonte zudem vor Journalisten, dass es angesichts des Umfelds kein Spaziergang sei, die Jahresziele zu erreichen. "Alle müssen die Ärmel hochkrempeln", sagte er. Für 2023 wollte er noch keine Prognosen geben. Zuerst müsse das Jahr ordentlich zu Ende gebracht werden.

Und auch die Kosten sind jetzt stärker im Blick - dafür soll auch der seit Anfang September amtierende Finanzvorstand Michael Wilkens sorgen. Er folgt dem zuletzt glücklosen Stefan Gaiser. Dieser hatte gemeinsam mit Steil Teamviewer an die Börse gebracht und damit dem früheren Eigentümer Permira hohe Renditen eingebracht. Der Finanzinvestor hatte es den beiden Managern mit zwischenzeitlich zweistelligen Millionengehältern gedankt. Bereits seit diesem Sommer gehört der Brite Peter Turner dem Vorstand an, er ist für das Marketing inklusive Produktangebot und Preisgestaltung verantwortlich. Gemeinsam will das Trio Teamviewer am Finanzmarkt nun in ruhigere Fahrwasser bringen.