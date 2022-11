Die Beteiligung erfolgt in Form einer Privatplatzierung bei einem Aktienpreis von 0,18 CAD. Je nachdem, ob der bestehende Großaktionär Crescat Portfolio Management (derzeitiger Anteil 13,4 Prozent) seine Bezugsrechte ausübt, fließen Brixton zwischen 13,4 und 16,1 Mio. CAD an frischem Kapital zu. BHP bezweckt mit seiner Beteiligung, das Thorn-Projekt des Unternehmens im Nordwesten von British Columbia, Kanada, voranzutreiben. Das Projekt Thorn befindet sich innerhalb des traditionellen Territoriums der Taku River Tlingit und Tahltan First Nations. Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung wird keine Vermittlungsprovision gezahlt.

Chairman & CEO Gary Thompson sagte: „Wir freuen uns, BHP, ein weltweit führendes Rohstoffunternehmen, im Aktienregister von Brixton begrüßen zu dürfen, und sind der Ansicht, dass ihre Investition für die Stärke des Thorn- Projekts und des geologischen Teams von Brixton spricht. Wir glauben, dass das Projekt Thorn das Potenzial hat, dazu beizutragen, die immense Nachfrage nach kritischen Metallen wie Kupfer zu decken, wenn unsere Wirtschaft auf eine nachhaltige, kohlenstoffarme und elektrifizierte Welt umstellt!"

Brixton beabsichtigt, die Erlöse aus der Privatplatzierung für Explorationsausgaben auf dem Projekt zu verwenden, und die Bedingungen des Investitionsabkommens sehen vor, dass mindestens 90% der Erlöse aus der Privatplatzierung in das Thorn-Projekt gesteckt werden.

Die genaue Anzahl der vom Unternehmen emittierten Stammaktien und die daraus erzielten Erlöse werden davon abhängen, ob Crescat Portfolio Management LLC von seinem Recht Gebrauch macht, sich anteilig an den Eigenkapitalfinanzierungen des Unternehmens zu beteiligen, um seine derzeitige Beteiligung an den Stammaktien aufrechtzuerhalten, die laut den öffentlichen Einreichungen etwa 13,47 % beträgt. Falls Crescat seine Beteiligungsrechte nicht ausübt, werden 74.363.172 Stammaktien an BHP für einen Bruttoerlös von insgesamt 13,4 Millionen CAD ausgegeben. Wenn Crescat seine Beteiligungsrechte vollständig ausübt, werden voraussichtlich 77.354.983 Stammaktien an BHP für einen Bruttoerlös von insgesamt 13,9 Millionen CAD und 12.042.415 Stammaktien an Crescat für einen Bruttoerlös von insgesamt 2,2 Millionen CAD emittiert werden.

In Verbindung mit der Privatplatzierung hat Brixton eine Investitionsvereinbarung mit BHP abgeschlossen, um die Privatplatzierung durchzuführen, und darin BHP bestimmte Rechte und Privilegien eingeräumt, einschließlich bestimmter Beteiligungs- und Aufstockungsrechte, die es BHP ermöglichen, in Zukunft Stammaktien anteilig zu erwerben, um seine Eigentümerposition aufrechtzuerhalten, Prospektqualifikations-/Registrierungsrechte; das Recht, vom Unternehmen die Bildung eines gemeinsamen technischen Beratungsausschusses mit BHP zu verlangen, um die Projekte von Brixton voranzutreiben; das Recht, entweder einen Direktor oder einen Beobachter für das Board of Directors von Brixton zu nominieren; das Recht auf ein Erstangebot bei einer Übertragung des gesamten Thorn-Projekts oder eines Teils davon, das Vorkaufsrecht auf eine Nettoschmelzabgabe von mehr als 1 % in Bezug auf das Thorn-Projekt sowie bestimmte Informations- und Zugangsrechte.

Über das Projekt Thorn

Das 2.863 Quadratkilometer große Projekt Thorn befindet zu 100 % im Besitz von Brixton und liegt im Nordwesten von British Columbia an der nördlichen Ausdehnung des bekannten Goldenen Dreiecks in Kanada, etwa 90 km nordöstlich von Juneau, AK. Die südwestliche Claim-Grenze ist etwa 50 km von der Küste entfernt. Das Projekt beherbergt einen schnell wachsenden Eozän-Kreide-Jura-Trias-Porphyr-Kupfergürtel in Bezirksgröße. Die ersten bekannten Explorationen auf dem Thorn-Projekt wurden 1952 von Cominco, 1959 von Kennco und in den 1980er Jahren von Chevron Minerals durchgeführt. Bis heute wurden auf dem Projekt vierzehn großflächige Kupfer-Gold-Ziele identifiziert, die weitere Explorationsarbeiten rechtfertigen.

Die Privatplatzierung unterliegt der Genehmigung der TSX Venture Exchange und anderen üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich Mitte November abgeschlossen.

Fazit: Die strategische Beteiligung durch BHP an Brixton gleicht einem Ritterschlag für die Firma und ihr Thorn-Projekt, das nur eines aus einer Reihe von vielversprechenden Explorationsprojekten im Portfolio von Brixton ist. Brixton-Aktionäre dürfen sich durch den Einstieg des Majors bestätigt fühlen. Offenbar haben die Entscheider bei BHP ebenfalls das große Potenzial des Thorn-Porphyrs erkannt. Erst vor wenigen Wochen hatte Brixton noch eine kleine Kapitalrunde über rund 2,6 Mio. CAD bei 0,135 CAD abgeschlossen. Jetzt bezahlt BHP immerhin 0,18 CAD, was einer Prämie von rund 33 Prozent entspricht. Das Investment spült nicht nur frisches Kapital in die Kasse, sondern stärkt vor allem die Glaubwürdigkeit von Brixton im Markt. Gut möglich, dass das Unternehmen ab sofort bei mehr institutionellen Investoren auf die Watchlist rückt. Wir freuen uns mit und für Brixton und dessen CEO Gary Thompson. Er wird am Freitag, 4. und Samstag, 5. November persönlich auf dem Goldinvest-Stand (Nr. 21 – 24) auf der Edelmetallmesse in München vertreten sein.

