DZ BANK stuft Teamviewer auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Teamviewer nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 13 Euro je Aktie belassen. Das Software-Unternehmen habe ein gutes Quartal mit einer besonders starken Profitabilität hinter sich, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit dem Quartalsbericht dürfte Teamviewer weiteres Vertrauen am Kapitalmarkt zurückgewinnen./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2022 / 14:42 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2022 / 14:49 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TeamViewer Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +13,73 % und einem Kurs von 11,08EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Armin Kremser

Analysiertes Unternehmen: Teamviewer

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m