Südzucker rechnet mit noch mehr Umsatz und höherem operativen Gewinn

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Südzucker-Konzern rechnet nach mehreren Prognoseanhebungen noch ein weiteres Mal mit mehr Umsatz und einem höheren operativen Gewinn. Nachdem das Management zu Beginn des laufenden Geschäftsjahres (per Ende Februar) noch vor allem auf eine positive Entwicklung der Biokraftstoff-Tochter Cropenergies gebaut hatte, sorgte nun das in der Vergangenheit strauchelnde Zuckersegment für die jüngste Anhebung der Ziele. Die Südzucker-Aktien legten nach Bekanntwerden der Nachricht um 3,7 Prozent zu und weiteten die Gewinne im Laufe des frühen Nachmittags am Mittwoch um fast fünf Prozent aus. Damit notierten die Scheine in etwa auf dem Niveau, das sie zum Jahreswechsel hatten.

Der Umsatz des laufenden Geschäftsjahres (per Ende Februar) soll jetzt auf 9,7 bis 10,1 Milliarden Euro klettern nach 7,6 Milliarden im Vorjahr, wie das im SDax notierte Unternehmen in Mannheim mitteilte. Erst Mitte Oktober hatte der Konzern schon einmal seine Umsatz-Prognose erhöht und eine Spanne von 9,4 bis 9,8 Milliarden Euro ins Auge gefasst.