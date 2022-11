Turn Biotechnologies ernennt Richard Peterson, einen Veteranen der Biotech-Branche mit 25 Jahren Erfahrung, zum Chief Financial Officer

Mountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Erfahrene Führungskraft mit

erfolgreicher Erfolgsbilanz in der Zusammenarbeit mit globalen Investoren bei

der Beschaffung von Milliarden von Dollars



Turn Biotechnologies, ein Unternehmen für Zellverjüngung, das neuartige

mRNA-Medikamente zur Heilung unbehandelbarer, altersbedingter Krankheiten

entwickelt, gab heute die Ernennung von Richard "Ric" Peterson zum Chief

Financial Officer bekannt.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Herr Peterson, der als CFO zahlreicher öffentlicher und privater Biotech- undPharmaunternehmen tätig war, verfügt über umfassende Erfahrung mit privaterFinanzierung, öffentlichen Angeboten und komplexen globalen Transaktionen. Erwird alle finanziellen Funktionen wahrnehmen und die Anstrengungen zurMittelbeschaffung beaufsichtigen, während Turn Bio sich auf den Beginn seinerklinischen Programme vorbereitet."Rics Erfahrung mit Biotech-Unternehmen in verschiedenen Entwicklungsstadien undseine Erfahrung als Finanz- und Geschäftsleiter werden ein großer Gewinn sein,wenn Turn Bio in die nächsten Wachstumsphasen eintritt", sagte Anja Krammer, CEOdes Unternehmens. "Auf dem Weg von Turn Bio in die Klinik wird Ric dasFachwissen unseres Teams erweitern und dazu beitragen, unsere einzigartigeVision für die Behandlung von Alterskrankheiten innerhalb derInvestorengemeinschaft zu kommunizieren."Während seiner 25-jährigen Tätigkeit als Chief Financial Officer hat Petersontraditionelle Mittelbeschaffungsmaßnahmen für präklinische, klinische undkommerzielle Unternehmen geleitet, Börseneinführungen verwaltet sowieUnternehmenskäufe und -verkäufe beaufsichtigt. Er hat mehr als 40 Transaktionenin Milliardenhöhe abgeschlossen."Ich freue mich, dem Team von Turn Bio in dieser wichtigen Phase beizutreten, inder das Potenzial des Unternehmens für Wachstum und Wertschöpfungaußergewöhnlich ist", sagte Peterson. "Das talentierte Team von Führungskräftenund Pionieren der Zellverjüngung hat Turn Bio erfolgreich an diesen Punktgebracht, Durchbrüche bei der epigenetischen Neuprogrammierung erzielt und einbahnbrechendes Verabreichungssystem entwickelt, das das größte Hindernis fürZelltherapien überwindet. Ich freue mich darauf, die nächste Phase unseresWachstums zu steuern."Peterson hat mit mehreren biopharmazeutischen Unternehmen in der klinischenPhase zusammengearbeitet, darunter Clarus Therapeutics, SiennaBiopharmaceuticals, Dermavant Sciences Inc. und Novan Inc. Er war auch CFO vonMedicis Pharmaceutical Corporation, einem kommerziellen Pharmaunternehmen. Unterder Leitung von Peterson schlossen Novan und Sienna erfolgreiche IPOs ab. BeiMedicis half Peterson, das Wachstum des Unternehmens zu leiten, was zu dessen